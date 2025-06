Busto Arsizio negoziante accoltellato a morte | fermato un 50enne forse conosceva la vittima

Una tragedia scuote Busto Arsizio, dove un negoziante è stato brutalmente accoltellato a morte. Dopo ore di indagini e analisi delle telecamere di sorveglianza, gli inquirenti hanno fermato un 50enne, forse legato alla vittima. La caccia all’uomo prosegue nel tentativo di fare luce su un gesto che ha sconvolto la comunità. La verità emergerà presto, portando giustizia a chi ne ha più bisogno.

Gli inquirenti hanno posto al vaglio le telecamere della zona e sembrerebbe che l'autore dell'accoltellamento sia stato ripreso da una di queste, che avrebbe quindi rivelato le sue fattezze agli investigatori. Per ora, dopo ben 4 ore dall'omicidio, la caccia all'uomo prosegue.

