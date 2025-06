Busto Arsizio il delitto dietro l’affitto | cartolaio accoltellato nel suo negozio fermato un inquilino

Un omicidio scuote Busto Arsizio: il cartolaio Davide Gorla viene brutalmente ucciso nel suo negozio. La polizia ha fermato Emanuele Mirti, un inquilino del commerciante, sospettato di aver agito a causa di un contenzioso sugli affitti arretrati. La tragica vicenda solleva numerosi interrogativi sulla fragilità dei rapporti tra proprietari e inquilini e sulle tensioni che possono sfociare in tragedia. Quale sarà il corso delle indagini?

La richiesta di saldare gli affitti arretrati. Potrebbe essere questo il movente che ha spinto il 50enne Emanuele Mirti ad uccidere a coltellate il cartolaio Davide Gorla, il commerciante di Busto Arsizio che in molti conoscevano e stimavano e che era il proprietario dell’appartamento affittato proprio da Mirti, fermato nella notte dai carabinieri. Il negoziante 64enne è stato accoltellato nel. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Busto Arsizio, il delitto dietro l’affitto: cartolaio accoltellato nel suo negozio, fermato un inquilino

