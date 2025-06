Busto Arsizio commerciante ucciso a coltellate | fermato un 50enne gli aveva affittato casa

Una tragica vicenda scuote Busto Arsizio: un commerciante di 50 anni di Castellanza è stato fermato per l’omicidio di Davide Gorla, colpito a morte nel suo negozio di penne di lusso. Le indagini rivelano un legame tra vittima e sospetto, legato dall’affitto condiviso nello stesso condominio. La comunità è sconvolta, mentre le autorità continuano a chiarire i motivi di questo drammatico episodio.

È un uomo di 50 anni di Castellanza, nel Varesotto, il fermato per l’ omicidio di Davide Gorla, ucciso ieri a coltellate a Busto Arsizio nel suo negozio di penne di lusso in una corte nota della cittadina. Omicidio a Busto Arsizio, le indagini. Secondo le prime risultante investigative i due si conoscevano perché il 50enne aveva affittato un appartamento a Gorla nello stesso palazzo di Castellanza dove anche lui viveva. Al momento non risultano dissidi tra i due, ma le indagini sono ancora in corso e non è escluso un movente economico. Fermato dagli investigatori della Polizia e della Squadra Mobile nella sua abitazione, il 50enne ha negato di aver ucciso il commerciante e non ha rilasciato alcuna dichiarazione agli investigatori. 🔗 Leggi su Lapresse.it