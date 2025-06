Business a Casa Baldè? Macché! Sarà una cittadella del lavoratore per chi è senza casa

Immagina un luogo innovativo, pensato per restituire dignità e sicurezza a chi non ha una casa. A Casa Baldè, un'area composta da tredici container trasformati in una vera cittadella del lavoratore, offre comfort e solidarietà. Tra moduli abitativi ben attrezzati e spazi di ingresso accoglienti, questa comunità rappresenta una soluzione concreta alle sfide abitative. In vista delle alte temperature abbiamo inserito anche alcuni...

“A Casa Baldè gestiamo tredici container. Il primo è impiegato come “ingresso”. Poi abbiamo sei moduli abitativi, ognuno dei quali ospita fino a quattro persone ed è dotato di armadi, sedie, inverter per aria calda e fredda. In vista delle alte temperature abbiamo inserito anche alcuni. 🔗 Leggi su Trentotoday.it