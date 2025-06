Buono 100 è un titolo di risparmio pensato per chi desidera mettere da parte una somma in modo sicuro Gli interessi non sono elevati ma garantiti

se vuole iniziare a risparmiare con serenità. Con il Buono 100, Poste Italiane celebra un secolo di affidabilità offrendo un prodotto semplice, sicuro e flessibile, perfetto per chi desidera mettere da parte una somma senza rischi e con ritorni garantiti. È la soluzione ideale per costruire un futuro finanziario stabile, senza rinunciare alla tranquillità.

P oste Italiane ha deciso di celebrare il centenario dei buoni fruttiferi postali, con un prodotto nuovo e smart: il Buono 100. Si tratta di un titolo di risparmio pensato per chi cerca un equilibrio tra sicurezza e un discreto ritorno sull'investimento. Durata di quattro anni, rendimento lordo del 3% e possibilità di rimborso anticipato, sono i tratti principali di questo strumento che guarda tanto agli investitori prudenti, quanto a chi è attento agli effetti fiscali sulle proprie finanze.