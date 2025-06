Buonfiglio | Stanco delle lamentele ora i fatti Binaghi e Barelli? Non serve essere amici

Buonfiglio, fresco di nomina come presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ha scelto di passare dalle parole ai fatti. Con determinazione, traccia la rotta verso un futuro più energico e deciso, dichiarando: "C’è bisogno di maggiore ossigeno e di carbone da mettere nella locomotiva". La sua sicurezza nel ruolo, anche in presenza di possibili incompatibilità normative, trasmette fiducia e chiarezza, segnando così l’inizio di una nuova fase per lo sport italiano.

🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Buonfiglio: "Stanco delle lamentele, ora i fatti. Binaghi e Barelli? Non serve essere amici"

Buonfiglio: Stanco delle lamentele, ora i fatti. Binaghi e Barelli? Non serve essere amici.

