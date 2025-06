Buonfiglio presidente del Coni nello sport italiano non cambia nulla | è la vittoria di Malagò

Con l'elezione di Luciano Buonfiglio come nuovo presidente del Coni, si apre un capitolo che promette innovazione o semplice continuità? Dopo 12 anni di Giovanni Malagò, molti si chiedono se il panorama dello sport italiano cambierà davvero. È finita un’epoca, ma in fondo non è finito proprio nulla: il futuro potrebbe riservarci sorprese o conferme. La vera sfida è capire quale strada intraprenderà questa nuova gestione.

È finita un'epoca, ma in fondo non è finito proprio nulla. Dopo 12 anni di Giovanni Malagò, il mondo dello sport italiano non cambia. Il nuovo presidente del Coni è Luciano Buonfiglio, 74 anni, storico n.1 della canoa, boiardo fra i boiardi, benedetto proprio da Malagò. Governerà per i prossimi quattro anni, con Diana Bianchedi, l'altra delfina di Malagò, vicepresidente vicaria, e il grande capo al loro fianco, non solo politicamente in giunta (dove lui siede di diritto in qualità di membro Cio), ma anche proprio fisicamente al primo piano di Palazzo H, dove è già pronto un ufficio per il vecchio presidente, che da qui potrà continuare a supervisionare il suo amato Comitato Olimpico.