Buone notizie per l’Italia | stop ai fondi alle Ong tedesche

Buone notizie per l’Italia: Berlino decide di sospendere i fondi governativi alle ONG tedesche operanti nel Mediterraneo. Una svolta significativa che potrebbe influire positivamente sulla gestione dei flussi migratori e sulla tutela dei nostri porti. Sea-Eye, una delle ONG più finanziate, si oppone con forza, ma il cambiamento sembra ormai inevitabile. È il primo passo verso un nuovo approccio europeo alla gestione delle migrazioni, aprendo nuove prospettive per il nostro paese.

Qualcosa di buono arriva da Berlino: lo stop ai fondi governativi alle Ong del Mediterraneo. A dare l’annuncio il ministro degli Esteri tedesco. Un’ottima notizia per l’Italia, visto che le Ong tedesche sbarcano gli immigrati irregolari nei nostri porti. Subito Sea-Eye, una delle Ong maggiormente foraggiate finora, si è stracciata le vesti: “Potrebbe accadere che, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Buone notizie per l’Italia: stop ai fondi alle Ong tedesche

In questa notizia si parla di: italia - stop - fondi - tedesche

Clamoroso in Italia, stop ai funerali: sequestrata la salma del sindaco, cosa sta succedendo - Clamoroso in Italia: i funerali dell'ex sindaco di Taranto, previsti per oggi alle 16:30, sono stati sospesi.

L'Italia si trasforma - Una sfida Capitale. Guardare il Mondo e disegnare il futuro. Vai su Facebook

FdI contesta le regole europee sui rimpatri, stop della Germania ai fondi per le ong; La Germania volta le spalle ai migranti: stop ai finanziamenti alle Ong che li salvano nel Mediterraneo; Stop ai finanziamenti. Berlino chiude i rubinetti per le Ong del Mediterraneo.

"Stop ai finanziamenti". Berlino chiude i rubinetti per le Ong del Mediterraneo - Nel primo semestre del 2025 sono stati erogati 900mila euro per le Ong, nel 2024 furono 2milioni. Come scrive msn.com

Migranti, Germania: stop all’accoglienza dei rifugiati ma fondi per le Ong. La Lega: «Non siamo campo profughi dell’Europa» - Da una parte lo stop all’accoglienza dei rifugiati che richiedono asilo, almeno fino a quando l’Italia non tornerà ad applicare il regolamento di Dublino sui migranti. Scrive ilsole24ore.com