Bullismo Roccella | Meno episodi al Sud perché resistono reti parentali

Il fenomeno del bullismo mostra una sorprendente disparità tra Nord e Sud d’Italia, dove al Sud le reti familiari più solide sembrano offrire una protezione efficace contro gli episodi di violenza. Questa differenza evidenzia l’importanza delle relazioni familiari come primo baluardo di prevenzione, mentre nelle grandi città del Nord si assiste a una maggiore fragilità di queste strutture di sostegno. Ma cosa possiamo imparare da questa dinamica?

Il divario nella presenza di episodi di bullismo tra Nord e Sud, con la prevalenza di episodi al Nord può essere spiegata anche dalla "resistenza delle reti parentali al Sud. In molti casi ci sono ancora cugini, fratelli, zii e questo crea una sorta di rete di protezione per un bambino, un giovane. Mentre al Nord, soprattutto nelle grandi città, questa rete è smagliata". Lo ha detto il ministro per la Famiglia, Eugenia Roccella, a margine della presentazione a Palazzo Chigi del report dell' Istat su bullismo e cyberbullismo nei rapporti tra giovani. "Magari le persone sono lontane dalla famiglia d'origine – ha proseguito Roccella -.