Bullismo e Cyberbullismo il 68% dei ragazzi lo ha subito almeno una volta I dati Istat

Il fenomeno del bullismo e cyberbullismo coinvolge ormai una vasta maggioranza di giovani: secondo l'ISTAT, nel 2023 il 68,5% degli adolescenti tra gli 11 e i 19 anni ha subito almeno un episodio offensivo o violento, online o offline. La gravità di questa realtà richiede attenzione e azione immediata. È fondamentale sensibilizzare, prevenire e intervenire per proteggere i nostri ragazzi e costruire un ambiente più sicuro e rispettoso per tutti.

Nel 2023 il 68,5% dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni ha dichiarato di essere rimasto vittima di almeno un comportamento offensivo non rispettoso eo violento, online eo offline, nei 12 mesi precedenti la rilevazione. Il 21% ha detto di aver subito tali comportamenti in maniera continuativa (più volte al mese), l’8% più volte a settimana. I dati emergono dal report dell'Istat 'Bullismo e cyberbullismo nei rapporti tra i ragazzi' presentato oggi a Palazzo Chigi alla presenza dei ministri Eugenia Roccella e Giuseppe Valditara e con il presidente dell'Istat Francesco Maria Chelli e la direttrice del Dipartimento per le Statistiche sociali e demografiche Cristina Freguja. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it