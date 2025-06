bugonia pubblicato il primo trailer del nuovo film di yorgos lanthimos

Focus Features ha svelato il primo trailer di “Bugonia”, un intrigante ritorno di Yorgos Lanthimos con Emma Stone. Questa commedia fantascientifica, remake della sudcoreana “Save the Green Planet”, mescola umorismo nero e tensione, raccontando di due amici cospirazionisti che rapiscono una CEO convinti sia un’aliena. La pellicola promette di stupire gli amanti del genere, esplorando i confini tra realtà, paranoia e fantasia. La scoperta continua...

Focus Features ha pubblicato il primo trailer di “Bugonia”, l’ultima collaborazione tra il regista Yorgos Lanthimos e la star Emma Stone. “Bugonia” è un remake della commedia fantascientifica sudcoreana “Save the Green Planet”. La storia ruota attorno a due amici ossessionati dalle cospirazioni che rapiscono la potente CEO di una grande azienda perché convinti che sia un’aliena intenzionata a distruggere la Terra. Oltre a Stone, il film vede la partecipazione di Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone. Lanthimos dirige da una sceneggiatura di Will Tracy. Stone e Lanthimos sono anche produttori – tramite le rispettive società Fruit Tree e Pith shingles – del loro ultimo progetto, dopo “Povere Creature!”, “La Favorita” e “Kinds of Kindness”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it