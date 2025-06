Bugonia | il primo trailer del nuovo film della coppia Yorgos Lanthimos-Emma Stone

Preparati a scoprire "Bugonia", il nuovo film che unisce il talento visionario di Yorgos Lanthimos e l'energia di Emma Stone. Dopo il successo di "Povere Creature" e l’affascinante "Kind of Kindness", questa commedia fantascientifica promette di sorprendere, rivisitando il celebre "Save the Green Planet!". Il primo trailer svela un mondo intrigante e inquietante: non perdere l’occasione di entrare nel cuore di questa avventura imperdibile. La magia sta per iniziare!

Focus Features ha pubblicato il primo teaser di Bugonia, la commedia fantascientifica che vede riuniti il??regista Yorgos Lanthimos ed Emma Stone, sulla scia del loro film premio Oscar Povere Creature (e del meno fortunato Kind of kindness ). Remake in lingua inglese di Save the Green Planet! del regista sudcoreano Jang Joon-hwan, il film segue due giovani ossessionati da cospirazioni che porterebbero al rapimento la potente CEO di una grande azienda, convinti che sia un’aliena intenzionata a distruggere il pianeta Terra. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Bugonia: Emma Stone viene rapita nel primo teaser trailer del film di Yorgos Lanthimos - Preparati a immergerti in un universo sorprendente con "Bugonia", il nuovo film di Yorgos Lanthimos. Nel teaser trailer appena svelato, Emma Stone viene rapita in modo misterioso, lasciando intuire una trama ricca di colpi di scena e atmosfere inquietanti.

