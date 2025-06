Bugonia | Emma Stone viene rapita nel primo teaser trailer del film di Yorgos Lanthimos

Preparati a immergerti in un universo sorprendente con "Bugonia", il nuovo film di Yorgos Lanthimos. Nel teaser trailer appena svelato, Emma Stone viene rapita in modo misterioso, lasciando intuire una trama ricca di colpi di scena e atmosfere inquietanti. L’attesa cresce: il film arriverà nei cinema americani il 24 ottobre, promettendo di essere uno dei titoli più discussi alla prossima Mostra del Cinema di Venezia.

A ottobre arriverĂ nei cinema americani il film Bugonia, il nuovo progetto diretto da Yorgos Lanthimos, di cui è stato condiviso il teaser trailer. Bugonia, il nuovo film diretto da Yorgos Lanthimos, arriverĂ nei cinema americani il 24 ottobre e il teaser trailer regala le prime anticipazioni sulla trama. L'atteso lungometraggio è indicato come uno dei probabili titoli che saranno presentati in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, dove il regista ha presentato alcune delle sue opere precedenti come La favorita. Cosa racconterĂ Bugonia Il film Bugonia è un remake della commedia coreana Save the Green Planet.

