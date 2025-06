Buffy festeggia un grande traguardo nella vita e non esclude un ritorno alla recitazione

Eliza Dushku, famosa per il suo ruolo di Faith in Buffy, celebra un traguardo importante nella sua vita e non esclude un ritorno alla recitazione. Dopo aver lasciato le scene nel 2017, ha scelto di dedicarsi al benessere mentale, conseguendo un Master in Counseling Clinico. Questa svolta testimonia la sua profonda passione per aiutare gli altri e la volontà di continuare a fare la differenza, magari con un nuovo capitolo davanti a sé.

Eliza Dushku, attrice nota per il suo ruolo di Faith Lehane nella serie Buffy the Vampire Slayer, ha deciso di abbandonare le scene nel 2017. Dopo aver dedicato molti anni alla recitazione, ha intrapreso un percorso di formazione accademica che l’ha portata a conseguire un Master in Counseling per la Salute Mentale Clinica. Questo cambiamento di rotta evidenzia una volontĂ di dedicarsi al benessere psicologico e alla tutela delle persone, senza escludere un possibile ritorno nel mondo dello spettacolo. il percorso accademico e professionale di eliza dushku. la laurea magistrale in counseling e il nuovo focus professionale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Buffy festeggia un grande traguardo nella vita e non esclude un ritorno alla recitazione

