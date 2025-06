Buchanan Inter il futuro è lontano da Milano | il Villarreal ci pensa ancora

Tajon Buchanan, talento canadese in prestito al Villarreal, tornerà a Milano per il ritiro estivo dell’Inter, ma il suo cammino con i nerazzurri si ferma qui. Nonostante le prestazioni promettenti, il club spagnolo non ha esercitato il diritto di riscatto, lasciando il futuro del calciatore ancora tutto da scrivere. L’avventura di Buchanan all’Inter potrebbe dunque essere solo un capitolo temporaneo. Resta da scoprire quale strada prenderà ora il giovane esterno.

Buchanan Inter, il canadese rientrerà a Milano per il ritiro estivo ma non rimarrà nerazzurro. Il Villarreal non lo ha riscattato, ma è ancora sulle sue tracce. Non sono bastati il gol e i due assist messi a referto nelle 13 presenze con il Villarreal per convincere il club spagnolo a riscattare Tajon Buchanan. Il canadese farà ritorno all' Inter nel ritiro pre stagionale, ma il suo futuro sarà lontano da Milano. I nerazzurri non ci puntano e l'esterno di centrocampo, che non ha mai avuto modo di esprimere al meglio le sue qualità, è già alla ricerca di una nuova sistemazione. Secondo le ultime notizie, malgrado non lo abbia riscattato, il Submarino Amarillo sarebbe comunque ancora interessato al calciatore, a riportarlo è TuttoSport.

