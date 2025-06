Btp Green da 11,6 miliardi creati 262mila posti di lavoro

Il BTP Green del 2024 ha dimostrato di essere molto più di un semplice strumento finanziario: è diventato un catalizzatore per la crescita sostenibile e l’occupazione in Italia. Con oltre 116 miliardi di euro raccolti, ha creato 262mila posti di lavoro e finanziato interventi che ridurranno le emissioni di CO2 di quasi 40 milioni di tonnellate. Questi risultati straordinari aprono un nuovo capitolo di innovazione e responsabilità ambientale nel nostro Paese, dimostrando come il capitale verde possa fare la differenza per il futuro.

Grazie alle emissioni del Btp Green tenutesi nel 2024, il governo ha potuto lanciare interventi per un valore complessivo di 11,6 miliardi di euro, adottando misure tali da ridurre le emissioni di CO2 per quasi 40 milioni di tonnellate. Sono alcuni dei dati che emergono dal "Rapporto di Allocazione e Impatto Btp Green 2025" del Mef, dove illustra le misure che sono state finanziate con la raccolta ottenuta dal Tesoro attraverso le emissioni dei Btp Green lanciate nel 2024. Le spese effettuate. Le categorie che sono state interessate dagli interventi finanziati con le emissioni di Btp Green sono state: realizzazione di progetti per l'efficienza energetica;

