Bruxelles la linea è rinviare Gaza e difesa i leader prendono tempo

In un mondo in tumulto, tra crisi geopolitiche e tensioni economiche, l'Europa si trova al centro di scelte cruciali. Bruxelles si muove con cautela, rinviando decisioni sulla linea 232 e sulla difesa di Gaza, mentre leader mondiali giocano il tempo. Tra guerre, spese militari impennate e confronti commerciali, il futuro dell’Italia e dell’Europa dipende da decisioni che non possono più essere rimandate. La partita è ormai aperta e ogni mossa conta...

Roma, 26 giugno 2025 –  C'è una guerra, anzi ce ne sono due: Ucraina e Gaz a. C'è l'impennata delle spese militari, che per quanto riguarda l'Italia fa tremare le vene ai polsi della Corte dei Conti, tanto che il procuratore generale Pio Silvestri non esita a parlare di scelte molto difficili, per la situazione del nostro bilancio. C'è incombente la partita tra Usa e Ue sui dazi che i conti pubblici li farebbe proprio sballare secondo la Corte: fa toccare al governo (e all'Europa) il cielo con un dito l'ipotesi di una proroga di Trump della scadenza del 9 luglio per gli aumenti ventilata ieri dalla Casa Bianca.

