Bruxelles abbandona l’ortodossia decennale sui sussidi per evitare la delocalizzione delle aziende

Bruxelles rompe gli schemi con una svolta storica: abbandona l’ortodossia decennale sui sussidi per frenare la delocalizzazione delle aziende. Con il nuovo quadro di aiuti di Stato, mira a sostenere il Clean Industrial Deal e proteggere le industrie ad alta intensità energetica, evitando che possano trasferirsi in Paesi con energia più economica. Una decisione coraggiosa che potrebbe ridisegnare il panorama industriale europeo e rilanciare la competitività.

Bruxelles ha adottato mercoledì un nuovo quadro di aiuti di Stato a sostegno del Clean Industrial Deal nel tentativo di impedire alle industrie ad alta intensità energetica di delocalizzare in Paesi in cui l’energia è più economica, segnando un netto distacco dalla prassi tradizionale. Come ricorda Euractiv.com i trattati dell’Ue vietano gli aiuti di Stato, per evitare che un Paese favorisca le proprie imprese nazionali e distorca il mercato unico dell’Unione. Nel corso dei decenni, si è affermata la prassi secondo cui il sostegno agli investimenti era talvolta accettabile, ma che lo Stato coprisse le spese operative di imprese altrimenti poco performanti non lo era. 🔗 Leggi su Quotidiano.net