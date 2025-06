Brugnaro | Vogliamo incontrare Bezos può fare di tutto per la città

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, si anima di ambizioni e sogna in grande: "Vogliamo incontrare Bezos per proporgli investimenti che possano trasformare la città". La sua determinazione si fa sentire, sottolineando che Amazon e il suo fondatore "possono fare di tutto" per il bene della comunità lagunare. Un passo deciso verso un futuro di crescita e innovazione che potrebbe cambiare radicalmente il volto di Venezia.

«Vogliamo incontrare Bezos per proporgli degli investimenti da fare in città». Lo ha dichiarato nella mattinata di oggi, giovedì 26 giugno, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Secondo il primo cittadino lagunare, il proprietario di Amazon «può fare di tutto», e non solo in prima persona. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: fare - brugnaro - vogliamo - incontrare

Brugnaro: «Deluso, ma me lo aspettavo. Continuerò a fare il mio lavoro» - Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, esprime la sua delusione per la richiesta di rinvio a giudizio nell'inchiesta "Palude", ma afferma di non essere sorpreso.

LAVORO STAGIONALE/ Il dibattito sulla mancanza di personale si accende ogni anno. Per alcuni il problema sta nella scarsa voglia dei giovani, altri puntano il dito contro lo sfruttamento e le paghe basse. Vogliamo raccogliere i contributi dei nostri lettori per c Vai su Facebook

Brugnaro: «Vogliamo incontrare Bezos, può fare di tutto per la città»; Il sindaco Brugnaro digiuna per la liberazione di Alberto Trentini.

Brugnaro: «Vogliamo incontrare Bezos, può fare di tutto per la città» - Il sindaco di Venezia: «Sono persone che hanno uno stuolo di relazioni, fornitori, clienti e attività di ogni genere, che spaziano su ogni dove dal punto di vista economico» ... Scrive veneziatoday.it

Giacomo Gobbato, il sindaco Brugnaro: «Encomiabile, vorrei incontrare il papà e il suo amico ferito. Servono pene certe e rapide» - Il Gazzettino - Finora il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, aveva evitato ogni tipo di dichiarazione sui temi della sicurezza dopo la tragica morte di Giacomo Gobbato, avvenuta a Mestre la notte tra ... Come scrive ilgazzettino.it