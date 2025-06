Bruciano sterpaglie vicino al canile muoiono due cani

Una tragedia sfiorata vicino al canile di Gubbio: un incendio di sterpaglie e plastica si è scatenato, provocando la morte di due cani e il rischio di ulteriori perdite. I Vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno salvato due animali, ma il dramma evidenzia quanto sia importante tutelare gli spazi dedicati ai nostri amici a quattro zampe. La comunità ora si stringe attorno ai proprietari, chiedendo maggior sicurezza e prevenzione.

I Vigili del fuoco di Gubbio sono intervenuti intorno alle 18:45, in via del Botagnone per un incendio di sterpaglie e materiale plastico. All’arrivo sul posto, le fiamme avevano già raggiunto un canile con quattro cani al suo interno. I Vigili del fuoco sono riusciti a estrarre due animali. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it