Bruce Willis la figlia Tallulah posta le foto del padre Massacrata sui social | Vi spiego perché ve lo mostro così

Se pensavate di conoscere il lato più intimo di Bruce Willis, preparatevi a un colpo di scena. La figlia Tallulah ha condiviso sui social immagini che raccontano una domenica in famiglia, ma dietro la normalità si cela una realtà dura e complessa: l’attore affetto da demenza frontotemporale. Questi scatti ci permettono di entrare nel loro mondo, rivelando un’intimità che va oltre l’immagine pubblica. Ve lo spiego perché.

Quattro fotografie sui social che sembrano il racconto di una normale domenica in famiglia. La figlia minore di Bruce Willis e Demi Moore, Tallulah, lunedì 23 giugno ha postato sul proprio profilo Instagram un carosello di fotografie con il padre Bruce, affetto da una rara malattia degenerativa, la demenza frontotemporale. La didascalia recita «Sunday funday at Grams! Grateful» («Una divertente domenica dai Grams! Grata»). Erano mesi che i fan non avevano notizie dirette dell’attore, ma in molti utenti social hanno criticato la scelta della figlia di pubblicare immagini private del padre su internet. 🔗 Leggi su Open.online

