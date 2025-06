Bruce Springsteen visto da Guido Harari | Lo scatto migliore? Quello che non ho fatto Saltò dal palco e me lo ritrovai quasi in braccio

Nel cuore di Milano, Guido Harari ci regala uno sguardo intimo e privilegiato su Bruce Springsteen, quell’icona del rock che si muove come un’ombra tra il palco e il pubblico. La sua prospettiva da grandangolo cattura l’essenza di un artista in continuo movimento, sempre alla ricerca del contatto con i fan. Un ritratto autentico di uno dei più grandi showman della musica mondiale, capace di trasformare ogni concerto in un’esplosione di emozioni condivise…

Milano, 26 giugno 2025 – Un rocker da grandangolo. Parola di Guido Harari, che racconta ancora oggi lo Springsteen di quel 21 giugno 1985 come un inafferrabile guitar-hero. “ Uno di quegli artisti che si danno molto al proprio pubblico spostandosi da un lato all’altro del palco alla continua ricerca del contatto. Quindi non proprio un uomo da primo piano o da teleobiettivo, ma da campo largo. Una manna per i fans che stanno schiacciati lì sotto nel pit coi loro smartphone e possono così catturare l’essenza del suo rapporto con la gente”. Che giorno quel giorno di quarant’anni fa. “Il rapporto del Boss con l’Italia iniziato tra quegli spalti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bruce Springsteen visto da Guido Harari: “Lo scatto migliore? Quello che non ho fatto. Saltò dal palco e me lo ritrovai quasi in braccio”

