Brokeback Mountain la sceneggiatrice svela | Clint Eastwood si rifiutò di vedere il film

La co-sceneggiatrice del film di Ang Lee ha capito che non avrebbe vinto l'Oscar per il miglior film dopo aver appreso che Eastwood non aveva visto la pellicola candidata. La co-sceneggiatrice de I segreti di Brokeback Mountain Diana Ossana ricorda il momento esatto in cui capì che l'opera di Ang Lee non avrebbe vinto l'Oscar per il miglior film. La scrittrice venne informata che Clint Eastwood, uno dei membri dell'Academy, non aveva voluto vedere il film. In occasione del ventesimo anniversario de I segreti di Brokeback Mountain, Diana Ossana ha ripercorso con la mente le otto candidature ricevute dalla pellicola che si sono tradotte in tre Oscar, miglior regia, miglior sceneggiatura non originale, miglior colonna sonora.