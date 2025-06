Brianza nella morsa del caldo | picchi fino a 40 gradi

La Brianza si trova nella morsa del caldo torrido, con temperature che sfiorano i 40 gradi, trasformando le giornate in un forno a cielo aperto. L'aria rovente e i termometri alle stelle continuano a minacciare il comfort di residenti e visitatori, almeno fino a domenica 29 giugno, quando le previsioni di Arpa Lombardia indicano un possibile lieve calo. Un'estate calda e intensa che invita a trovare rifugio e a proteggersi dal sole cocente.

Aria rovente e termometro alle stelle che sfiorerà i 40 gradi. Il caldo che ha avvolto la Lombardia in questi giorni non accenna a mollare la presa, almeno fino a domenica 29 giugno, quando le temperature potrebbero subire un lieve calo. A dirlo sono le previsioni meteo di Arpa Lombardia: "si. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

