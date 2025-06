Bremer torna in panchina! C’è anche il difensore nella distinta di Juve Manchester City | la FOTO scatena i tifosi bianconeri

Il ritorno di Bremer in panchina scatena l’entusiasmo dei tifosi bianconeri: il difensore brasiliano, presente nella distinta contro il Manchester City, si prepara a un possibile ruolo decisivo. La sua presenza simbolizza non solo una svolta tecnica, ma anche la voglia di rivalsa e rinascita della Juventus. Cosa riserverà il futuro per il forte centrale? L’attesa diventa ancora più palpabile: ogni dettaglio potrebbe essere cruciale per il cammino europeo dei bianconeri.

Bremer torna in panchina! C’è anche lui in distinta: il difensore brasiliano festeggia sui social il ritorno coi compagni – FOTO. Sorpresa ad Orlando, non solo per le esclusioni di Weah e Mbangula, con le due cessioni ormai imminenti in casa Juventus. In panchina, infatti, si rivede Bremer. C’è anche il difensore brasiliano nella distinta di Juve Manchester City, l’ultimo match dei bianconeri nella fase a gironi del Mondiale per Club. Su Instagram, il centrale festeggia così il rientro in panchina. Bremer Juve .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bremer torna in panchina! C’è anche il difensore nella distinta di Juve Manchester City: la FOTO scatena i tifosi bianconeri

In questa notizia si parla di: panchina - torna - difensore - distinta

Lookman incontenibile, Ederson mette il turbo. Finalmente la panchina torna a incidere - In un emozionante incontro di Serie A, l'Atalanta ha superato la Roma con il punteggio di 2-1, grazie a un Lookman incontenibile ed Ederson che ha messo il turbo.

Mediaset, Landoni: Nessun caso Zielinski, andrà in panchina ed è in distinta; Atletico Uri, colpo triplo dal Latte Dolce: presi il difensore Daga e gli attaccanti Carboni e Scognamillo; Juve, bella sorpresa a Orlando: in panchina c'è Bremer, 267 giorni dopo il ko.

Giuseppe Pancaro torna in panchina - Gianluca Di Marzio - L’ex difensore di Lazio e Milan è diventato allenatore nel 2015 dopo una grande carriera da calciatore. Da gianlucadimarzio.com

Juventus Next Gen, si cambia in panchina: via Montero e torna Brambilla - La Juventus Next Gen deve risollevarsi e per farlo non potrà più contare su Paolo Montero in panchina. msn.com scrive