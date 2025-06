Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 26 giugno 2025

Ecco le notizie più importanti del 26 giugno 2025 a Caserta: dalle nomine chiave nella sanità campana alle indagini sull’omicidio dell’imprenditore legato al pentito. Si discutono anche le nuove regole sul terzo mandato di De Luca e il riconoscimento internazionale della pizza casertana, simbolo di eccellenza. Queste sono le breaking news che stanno facendo parlare la città: ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Le nomine nella sanità campana, il processo per l'omicidio dell'imprenditore parente del pentito, lo stop al terzo mandato per De Luca e la pizza casertana che si conferma una vera e propria eccellenza. Queste le breaking news del 26 giugno 2025. Cronaca - Le dichiarazioni di Raffaele. 🔗 Leggi su Casertanews.it

