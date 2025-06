bratz in live action con kim kardashian nel ruolo della villain

Il nuovo lungometraggio delle Bratz in live action promette di rivoluzionare il modo di vivere questa iconica franchise, con Kim Kardashian nei panni della villain, portando glamour e intrighi sul grande schermo. Dopo il successo di Barbie, anche le Bratz consolidano la loro presenza nel panorama cinematografico, attirando un pubblico sempre più vasto e diversificato. Il progetto non solo rafforza il loro impatto culturale, ma apre anche nuove opportunità commerciali. Il nuovo lungometraggio...

Il franchise delle Bratz, iconiche bambole che hanno conquistato il mercato mondiale, si prepara a una nuova fase grazie alla produzione di un film in live action. Dopo il successo di altre icone del mondo delle bambole come Barbie, anche le Bratz stanno per approdare sul grande schermo, confermando la loro popolarità e il forte impatto culturale. il progetto del film live action delle bratz e il suo impatto commerciale. Il nuovo lungometraggio dedicato alle Bratz è stato realizzato con grande attenzione al mercato internazionale. La produzione ha visto protagonista l’attrice e produttrice Margot Robbie, la quale ha contribuito al successo del film che ha incassato oltre 1,4 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it