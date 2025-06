Brain Zone Music Festival 2025 | dal 3 al 6 luglio a Brenzone sul Garda VR

Preparati a vivere un’estate indimenticabile sul Lago di Garda! Dal 3 al 6 luglio 2025, Brenzone si trasformerà nell’epicentro della musica internazionale con il Brain Zone Music Festival, giunto alla sua IV edizione. Quattro giorni all’insegna di jazz, funk e sonorità coinvolgenti, che animeranno ogni angolo del suggestivo borgo. Un’esperienza unica dove le note si intrecciano con gli scorci più belli del Garda, creando un festival che resterà nel cuore di tutti.

Quattro giorni di concerti sul Lago di Garda con grandi nomi del jazz, funk e musica internazionale. Torna il Brain Zone Music Festival con la sua attesissima IV edizione, in programma dal 3 al 6 luglio 2025 a Brenzone sul Garda, in provincia di Verona. Dopo la lunga pausa iniziata nel 2019, il festival rinasce con una formula diffusa, coinvolgendo tutte le frazioni di Brenzone e trasformando piazze, spiagge e strade in palcoscenici a cielo aperto. Concerti gratuiti, location mozzafiato e musica dal vivo dal mattino fino a tarda notte. La manifestazione propone un'esperienza unica, con concerti all'alba, jam session serali e performance itineranti.