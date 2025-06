Brady Corbet il regista di The Brutalist a Milano | Da Hollywood grandi proposte ma non sono tipo da remake o supereroi

regia di Corbet emerge come un faro di originalità nel panorama cinematografico internazionale, lontano dai cliché hollywoodiani. La sua visione audace e raffinata trasforma ogni progetto in un’esperienza unica, capace di catturare e coinvolgere lo spettatore. A Milano, città che anima il cuore della cultura e dell’arte, Brady Corbet si prepara a portare sul grande schermo un’opera che promette di lasciare il segno nel mondo del cinema indipendente.

Milano – Renderebbe interessante pure la vita di un giornalista culturale. Figurarsi se crea da zero tale László Tóth, immaginario architetto Bauhaus immigrato negli Usa, protagonista di 'The Brutalist': 216 minuti di stile e narrazione oversize, tre premi Oscar e Leone d'Argento a Venezia. Da allora Brady Corbet è il nuovo grande nome del cinema indipendente. Prima la carriera d'attore, iniziata da giovanissimo (Haneke, Lars von Trier); oggi la regia. Un cambio di visione per questo trentasettenne dell'Arizona. Cresciuto a pane, antagonismo e cinefilia. In queste ore lo si incrocia a Milano grazie alla Cineteca: tre giorni di incontri all'Arlecchino.

