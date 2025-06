Bradley Cooper ha finalmente sostituito le sue sneaker malridotte di Louis Vuitton

Finalmente, Bradley Cooper ha deciso di dare una svolta al suo stile, lasciando alle spalle le sneaker Vuitton ormai logore. La sua scelta di sostituire le scarpe degradate con un modello nuovo e raffinato dimostra come anche le star più iconiche aggiornino il loro look con eleganza e attenzione ai dettagli. Scopriamo insieme come un passo può trasformare il look di un protagonista del cinema.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Circa un mese fa Bradley Cooper è stato avvistato mentre camminava per le strade di New York con un paio di Louis Vuitton malridotte. La pelle scamosciata, un tempo nera, era verde marcio; la punta era sgualcita; le suole erano macchiate. Persino i preziosi loghi LV erano in qualche modo consumati. Queste sneaker, insomma, erano troppo usate. Anzi, meglio: queste sneaker erano fin troppo amate. Un segno inequivocabile di quanto fossero diventate una parte essenziale del suo stile quotidiano. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Bradley Cooper ha finalmente sostituito le sue sneaker malridotte di Louis Vuitton

In questa notizia si parla di: bradley - cooper - malridotte - louis

Bradley Cooper sa bene che non si abbandonano le sneaker Louis Vuitton - Bradley Cooper sa bene che, anche per uno stile impeccabile, le sneaker Louis Vuitton sono un investimento da preservare, ma lui preferisce le autentiche icone come le Air Jordan.

Bradley Cooper finalmente ha sostituito le sue sneaker malridotte di Louis Vuitton.

Bradley Cooper nuovo ambassador Louis Vuitton - Moda - Ansa.it - Hollywood domina il mercato pubblicitario della moda: Bradley Cooper è il nuovo ambassador della maison Louis Vuitton. Come scrive ansa.it

Con questo look Bradley Cooper ha rubato la scena alla sfilata di Louis Vuitton - GQ Italia - Per la sfilata maschile Autunno/Inverno 2024 di Louis Vuitton, Bradley Cooper ha dimostrato che più grande è il cappotto, più grande è il successo del look. Riporta gqitalia.it