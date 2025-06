Brad Pitt corre nel Parco di Monza | l’anteprima di ‘F1 Il film’ | la star di Hollywood è il pilota Sonny Hayes

Un’immagine sorprendente quella di Brad Pitt che corre nel cuore di Monza, avvolto dalla suggestiva atmosfera della storica sopraelevata nord. Questa scena emozionante segna l’anteprima esclusiva di “F1. Il film”, il colossal hollywoodiano dedicato alle emozioni della Formula 1. Un evento unico, voluto dall’Autodromo di Monza, che ha coinvolto giornalisti, appassionati e addetti ai lavori, lasciando tutti senza fiato. E la passione per la velocità continua a infiammare il nostro spirito.

Monza, 26 giugno 2025 – Brad Pitt corre nel Parco di Monza, in tenuta da jogging, alle sue spalle la maestosa sopraelevata nord del vecchio tracciato. È una delle immagini più evocative di “F1. Il film”, il kolossal americano dedicato al mondo della Formula 1, proiettato ieri sera in anteprima all’Uci Cinema di Lissone, in un evento privato fortemente voluto dall’Autodromo di Monza. In sala, giornalisti ma soprattutto collaboratori e dipendenti del Tempio della Velocità, invitati dal direttore generale Alfredo Scala e dal presidente di Sias Giuseppe Redaelli. Un omaggio al circuito brianzolo, che ha ospitato alcune delle scene più suggestive del film, rendendosi coprotagonista, anche senza parlare, nella narrazione di un mondo adrenalinico e spettacolare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it