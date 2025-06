Braccialetto Bangle | il divano-scultura che rivoluziona il design contemporaneo

Il Braccialetto Bangle è molto più di una semplice seduta: è una scultura che rivoluziona il design contemporaneo, combinando audacia, stile anni ’70 e raffinato gusto italiano. Nato dalla creatività del collettivo CONTROVENTO, questo divano diventa un vero e proprio gioiello per il living, trasformando ogni ambiente in un manifesto di personalità e innovazione. Un divano che non passa inosservato e che invita a riscoprire il comfort come forma d’arte.

Design audace, spirito anni '70 e stile italiano senza compromessi: il Braccialetto Bangle è molto più di una semplice seduta. È un vero e proprio gioiello del living, nato dalla creatività del collettivo CONTROVENTO (Gabriele Chiave, Mauro Martinuzzi, Giulia Zia) e pensato per trasformare ogni ambiente in un manifesto di personalità e gusto.

