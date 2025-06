Boyomo Juve nuovo nome per la difesa! Dalla Spagna sono certi | i bianconeri hanno già offerto questa cifra all’Osasuna Ecco di chi si tratta

La Juventus si prepara a rinforzare la difesa con un nome nuovo: Boyomo dell'Osasuna. Secondo le indiscrezioni dalla Spagna, i bianconeri hanno già presentato un'offerta di 15 milioni di euro per assicurarsi le sue qualità, confermando l’interesse verso il giovane talento camerunense. Resta da capire se il club spagnolo accetterà questa proposta o se si apriranno nuovi scenari di mercato. La prossima mossa potrebbe rivoluzionare la linea difensiva della Vecchia Signora.

Boyomo Juve, nuovo nome per la difesa dei bianconeri: l’indiscrezione dalla Spagna sul giocatore dell’Osasuna. Boyomo è un nome nuovo per il reparto arretrato bianconero. Come riportato dal Diario de Navarra, la Juventus avrebbe presentato una prima offerta da 15 milioni di euro per il cartellino del difensore classe 2001, protagonista con l’ Osasuna e nel giro della Nazionale camerunense. La proposta, però, sarebbe stata seccamente respinta dal club spagnolo, deciso a non scendere sotto la clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbero anche altri club europei, ma il calciomercato Juve continua a monitorarlo in attesa di possibili evoluzioni nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Boyomo Juve, nuovo nome per la difesa! Dalla Spagna sono certi: i bianconeri hanno già offerto questa cifra all’Osasuna. Ecco di chi si tratta

