Bottiglie coriandoli e rifiuti ovunque | lo scempio in piazza Cesare Battisti dopo i festeggiamenti per le lauree

In piazza Cesare Battisti, il trionfo dei festeggiamenti si trasforma spesso in un disastro ambientale. Bottiglie abbandonate, coriandoli ovunque e cestini stracolmi sono lo specchio di un rispetto ancora troppo fragile per il nostro territorio. Scene già viste che si ripetono, lasciando un messaggio chiaro: è tempo di responsabilità e di preservare la bellezza delle nostre occasioni di festa. Le immagini dello scempio sono arrivate...

Cestini stracolmi, bottiglie abbandonate, bicchieri di plastica, sacchi pieni e resti di coriandoli ovunque. Scene purtroppo già viste che si ripetono in piazza Cesare Battisti, tornata a trasformarsi in una discarica dopo i festeggiamenti per le lauree. Le immagini dello scempio sono arrivate. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: bottiglie - coriandoli - scempio - piazza

Bottiglie, coriandoli e rifiuti ovunque: lo scempio in piazza Cesare Battisti dopo i festeggiamenti per le lauree.

Le mura greche di piazza Bellini sommerse da centinaia di bottiglie: "Che vergogna" - Fanpage.it - Le antiche Mura Greche di Piazza Bellini, al centro storico di Napoli, sommerse da centinaia di bottiglie di vetro e lattine. Riporta fanpage.it

Rieti, mazzi di fiori, spumante e coriandoli all’uscita dalla Maturità: ecco come si festeggia - Il Messaggero - Mazzi di fiori, applausi, bottiglie di spumante, video, coriandoli e chi più ne ha più ne metta. Scrive ilmessaggero.it