Borussia Dortmund-Monterrey | dove vederla orario e probabili formazioni

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perdere neanche un minuto della sfida tra Borussia Dortmund e Monterrey al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, sei nel posto giusto! Scopri orario, probabili formazioni e tutte le informazioni su come seguire in diretta questa emozionante partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Preparati a vivere un match imperdibile che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia del torneo.

Al Mercedes-Benz Stadium la sfida del Mondiale per Club Borussia Dortmund-Monterrey: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta si giocherà la gara valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club tra Borussia Dortmund-Monterrey. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l'orario e dove vedere la sfida.

Mondiale per Club 2025, il Monterrey blocca il River. Dortmund e Fluminense di rimonta - Il Mondiale per Club 2025 si infiamma con sorprese e sfide mozzafiato: il Monterrey ferma il River Plate in una battaglia senza vincitori, mentre il Dortmund e il Fluminense conquistano punti preziosi.

Al Dortmund basta il gol di Svensson: battuto l'Ulsan e primato nel girone, ora il Monterrey; Il Borussia Dortmund batte l'Ulsan e passa come primo del girone: decisivo Svensson. Trova il Monterrey; Mondiale per Club, il calendario degli ottavi: date e orari delle sfide.

DIRETTA/ Borussia Dortmund Ulsan (risultato finale 1-0) video streaming: gialloneri agli ottavi! (25 giugno) - Diretta Borussia Dortmund Ulsan streaming video tv: i gialloneri hanno bisogno almeno di un pareggio per gli ottavi del Mondiale per Club 2025. Secondo ilsussidiario.net

Il Borussia Dortmund batte l'Ulsan e passa come primo del girone: decisivo Svensson. Trova il Monterrey - Al Borussia Dortmund basta un goal di Svensson nel primo tempo per battere. Segnala msn.com