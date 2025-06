Borseggiatori a Roma rapinano due turisti in centro | loro scattano una foto e li fanno arrestare

A Roma, due borseggiatori hanno imparato a loro spese che anche i furti più astuti possono essere smascherati. La loro bravata? Derubare una coppia di turisti inglesi e poi farsi catturare grazie a una semplice foto scattata dagli stessi vittime. Un episodio che dimostra come l’astuzia e la prontezza possano sconfiggere anche i ladri più esperti. Continua a leggere per scoprire come si è conclusa questa sorprendente vicenda.

Hanno derubato una coppia di inglesi che ha scattato loro una foto, incastrandoli e facendoli arrestare. È quanto successo a due borseggiatori a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

