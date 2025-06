Borse di studio tassate niente esenzione Irpef con il Pnrr-scuola

Con l’entrata in vigore del decreto Pnrr-scuola il 7 giugno 2025, le borse di studio per attività di ricerca post laurea hanno subito un importante cambiamento fiscale: niente più esenzione IRPEF o rilevanza Irap. Questa novità, frutto dell’articolo 1-bis, comma 4, del Decreto Legge 45/2025, segna una svolta significativa nel panorama universitario e di ricerca in Italia, influenzando studenti e ricercatori. Vediamo insieme cosa comporta questa modifica e come prepararsi al meglio.

Eliminata l’esenzione fiscale e l’irrilevanza ai fini Irap. Le borse di studio saranno tassate, questa la novità entrata in vigore il 7 giugno 2025 dopo l’approvazione dell’articolo 1-bis, comma 4, del Decreto Legge 452025 conosciuto come decreto Pnrr-scuola. D’ora in poi saranno oggetto di tassazione tutte le borse di studio per attività di ricerca post laurea. Le modifiche introdotte dal decreto Pnrr-scuola. Il decreto si inserisce in un contesto più ampio di riforma dei contratti di ricerca universitari. In particolare, modifica la legge 2402010 (legge Gelmini) introducendo due nuove figure contrattuali: gli incarichi post doc e gli incarichi di ricerca. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Borse di studio tassate, niente esenzione Irpef con il Pnrr-scuola

In questa notizia si parla di: borse - studio - pnrr - scuola

Cerimonia alla scuola allievi carabinieri: consegnate le borse di studio Cosimo Giuseppe Fazio - Oggi, presso la Scuola Allievi Carabinieri, si è svolta una cerimonia significativa con la consegna delle borse di studio Cosimo Giuseppe Fazio.

Federico Mollicone Finalmente si apre una nuova fase nella scuola italiana. La dispersione scolastica è scesa, l’inversione di tendenza è frutto di... Vai su Facebook

Le Borse di studio post laurea ora sono tassate: da giugno non c'è più l'esenzione Irpef; Niente esenzione Irpef per le borse di studio post-laurea: la novità del decreto scuola che preoccupa i ricercatori; Borse di studio post laurea: vanno dichiarate?.

Le Borse di studio post laurea ora sono tassate: da giugno non c’è più l’esenzione Irpef - Dal 7 giugno non c’è più l’esenzione dalla tassazione per effetto del decreto Pnrr- Riporta msn.com

Niente esenzione Irpef per le borse di studio post-laurea: la novità del decreto scuola che preoccupa i ricercatori - Il ministero dell'Università rassicura: le borse già assegnate non sono a rischio tassazione, l'obiettivo è incentivare contratti con più tutele L'articolo Niente esenzione Irpef per le borse di studi ... Secondo msn.com