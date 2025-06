Borse di studio post laurea | dal 7 giugno niete esenzione Irpef

Dal 7 giugno 2025, una nuova normativa modifica radicalmente il trattamento fiscale delle borse di studio post laurea, introducendo la tassazione e sollevando dubbi tra ricercatori e studenti. Nonostante le rassicurazioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, questa novità rappresenta un cambiamento significativo nel panorama accademico italiano. Scopriamo insieme le implicazioni di questa trasformazione e come potrebbe influenzare il percorso dei giovani ricercatori nel loro cammino di studi e carriera.

Dal 7 giugno 2025, una modifica normativa ha introdotto la tassazione per le borse di studio post laurea. Questa novità , parte del decreto Pnrr-scuola, solleva dubbi e preoccupazioni tra i ricercatori, nonostante le rassicurazioni del Ministero dell'Università e della Ricerca. Borse di studio post laurea: le novità del decreto Pnrr-scuola Il quadro normativo per i

Niente esenzione Irpef per le borse di studio post-laurea: la novità del decreto scuola che preoccupa i ricercatori - Una recente modifica al decreto PNRR-scuola sta scuotendo il mondo della ricerca post-laurea: le borse di studio, un tempo esentasse, ora vengono tassate, generando preoccupazione tra ricercatori e accademici.

