Borse di dottorato la Regione finanzia 14 progetti con le risorse residue del Fse+

La Regione Liguria ha appena concluso con successo l'ultima finestra del bando regionale per borse di dottorato, finanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027. Con circa 900 mila euro residui, si aprono nuove opportunitĂ per 14 progetti di ricerca innovativi, contribuendo a rafforzare il sistema universitario e a promuovere lo sviluppo sostenibile della regione. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso il futuro della formazione e della ricerca in Liguria.

Si conclude con il pieno utilizzo dei fondi disponibili la quarta e ultima finestra del bando regionale per il finanziamento di borse triennali di dottorato promosso da Regione Liguria, tramite il Fondo sociale europeo Plus 2021-2027. Le risorse residue, pari a circa 900mila euro, permettono di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: borse - dottorato - regione - risorse

Un milione di euro per diventare assistente di volo: chi sono i beneficiari La Regione stanzia le risorse per coprire le spese di vitto e alloggio del corso di formazione Vai su Facebook

Borse di dottorato, la Regione finanzia 14 progetti con le risorse residue del Fse+; UniversitĂ , Regione Liguria finanzia 14 borse triennali di dottorato; Puglia: Regione, nuove risorse per aumentare il numero ricercatori e dottorati negli atenei.

Università, Regione Liguria finanzia 14 borse triennali di dottorato - Si chiude con esito pienamente positivo la quarta e ultima finestra per il finanziamento di borse triennali di dottorato di ricerca promossa dalla Regione Liguria con il Fondo Sociale Europeo ... Come scrive msn.com

Regione, Invernizzi (FDI): “Nuove risorse per dottorati di ricerca, nuova finestra per il finanziamento di borse triennali” - MSN - “La Regione Liguria, attraverso l’Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento (ALFA), ha aperto una nuova finestra temporale per il finanziamento di borse ... Si legge su msn.com