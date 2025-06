Borsa | Tokyo apertura in aumento +0,33%

La Borsa di Tokyo apre con slancio, rafforzando la sua posizione nonostante l'incertezza internazionale e la chiusura contrastata di Wall Street. Gli investitori sono cauti ma ottimisti, osservando da vicino le evoluzioni in Medio Oriente e i movimenti delle valute. Con il Nikkei in progresso dello 0,33%, il mercato nipponico si prepara a una giornata dinamica, pronta a cogliere le opportunità che si presentano nel contesto globale in rapido cambiamento.

La Borsa di Tokyo avvia gli scambi col segno più, malgrado la chiusura contrastata del mercato azionario Usa e con gli investitori che guardano con cautela alla cessazione delle ostilità in Medio Oriente tra Iran e Israele. In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,33% a quota 39.070,80, con un guadagno di 128 punti. Sul fronte dei cambi lo yen è stabile sul dollaro, a 144,90, e riprende a svalutarsi sull'euro, a 169,30. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Tokyo, apertura in aumento (+0,33%)

In questa notizia si parla di: borsa - tokyo - apertura - aumento

Borsa di Tokyo in calo: impatto dei dazi e declassamento USA - La Borsa di Tokyo apre la settimana in calo, influenzata dalle tensioni sui dazi commerciali e dal declassamento del rating statunitense.

Positiva anche Wall Street, ma Jerome Powell non ha fretta di tagliare il costo del denaro dal momento che prevede un forte aumento dell'inflazione nel 2025. A Piazza Affari risiko bancario in primo piano. Petrolio e gas ancora in forte calo, l’euro aggior Vai su Facebook

Borsa: Tokyo, apertura in aumento (+0,33%); Borsa: Tokyo, apertura in aumento (+0,33%); Borsa: Tokyo, apertura in aumento (+0,61%).

Borsa: Tokyo, apertura in aumento (+0,33%) - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi col segno più, malgrado la chiusura contrastata del mercato azionario Usa e con gli investitori che guardano con cautela alla cessazione delle ostilità in Medio Orie ... Si legge su msn.com

Borsa: Tokyo, apertura in aumento (+0,45%) - MSN - Sul mercato dei cambi le aspettative di un posticipo a data da definirsi per un ... msn.com scrive