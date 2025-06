Borsa | Milano positiva brillano Tim e Nexi

La Borsa di Milano si mantiene in terreno positivo, grazie alle performance di titoli come Tim (+3%) e Nexi (+2,3%), che brillano nel panorama finanziario europeo. Gli investitori restano ottimisti sulle prospettive delle telecomunicazioni e dei pagamenti digitali, alimentando la fiducia nel mercato. Mentre lo spread tra Btp e Bund si stabilizza a 90 punti, l’attenzione si concentra sulle opportunità di crescita e sui settori innovativi. Il clima di fiducia potrebbe continuare a sostenere le quotazioni, aprendo nuove frontiere di investimento.

La Borsa di Milano (+0,3%) si muove in terreno positivo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari sotto i riflettori Tim (+3%), con un report degli analisti di Berenberg che vedono un miglioramento delle prospettive delle società di Tlc europee. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 90 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,44%. Nel listino principale in luce anche Nexi (+2,3%) e Stm (+1,7%). Sale il comparto dell' energia con Italgas (+1,6%), A2a (+1,2%), Enel (+0,5%), mentre è sulla parità Eni (+0,02%). Ancora in rialzo il settore della difesa con Leonardo (+0,9%) e Fincantieri (+3,3%).

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

