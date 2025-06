Borsa | Milano gira a -0,35% con le banche Buzzi maglia nera

La Borsa di Milano apre la sessione con segnali di debolezza, evidenziando un calo dello 0,35% a 39.209 punti, in netto contrasto con gli altri listini europei. Le vendite sui bancari, tra cui Mps e Bper, pesano sul comparto, mentre i titoli più colpiti includono Buzzi, Moncler e Unipol. Tra le eccezioni, Nexi si distingue con un aumento significativo, riflettendo le dinamiche contrastanti che caratterizzano il mercato odierno.

La Borsa di Milano si indebolisce e gira in calo rispetto agli altri listini europei. Il Ftse Mib cede lo 0,35% a 39.209 punti. A pesare sono le vendite sui bancari con Mps che lascia l'1,46%, Bper l'1,11%, Mediobanca l'1,08%. Tra gli altri titoli la maglia nera è Buzzi (-2,55%) seguita da Moncler (-1,87%) ed Unipol (-1,54%). Sul versante opposto del listino strappa Nexi (+3,16%), seguita da StM (+2,5%), Iveco (+2,3%) e Tim (+1,6%) con Berenberg che vede un miglioramento delle prospettive delle società di Tlc europee. Lo spread tra Btp e Bund oscilla su 89 punti con il rendimento del decennale italiano che cala di tre punti base al 3,44%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano gira a -0,35% con le banche, Buzzi maglia nera

In questa notizia si parla di: borsa - milano - gira - buzzi

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

Borsa: Milano gira a -0,35% con le banche, Buzzi maglia nera; Borsa: Milano gira a -0,35% con le banche, Buzzi maglia nera; Borsa: Milano si conferma in rialzo (+1,4%), sprint di Buzzi.

Borsa: Milano gira a -0,35% con le banche, Buzzi maglia nera - La Borsa di Milano si indebolisce e gira in calo rispetto agli altri listini europei. Si legge su ansa.it

Borsa: Milano gira in calo (-0,2%) con l'Europa e i future Usa - 0,21%) al pari delle altre Borse europee e dei futures Usa dove tiene solo il Nasdaq. msn.com scrive