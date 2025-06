Borsa | Milano chiude sulla parità con in luce Leonardo Nexi

La Borsa di Milano chiude in parità, riflettendo un mercato segnato da incertezza e opportunità. Tra le protagoniste del giorno spiccano Leonardo e Nexi, che guidano la ripresa con performance positive significative. Mentre alcuni settori trovano slancio, altri restano cauti, creando un quadro di volatilità interessante per gli investitori. Scopriamo insieme cosa ha mosso i mercati e quali tendenze emergono per il prossimo futuro.

La Borsa di Milano agguanta nel finale la parità in un seduta all'insegna dell'incertezza. Sul Ftse Mib (+0,0,8% a 39,351 punti) ancora in rialzo il settore della difesa con Leonardo in prima fila (+4,28%). Corrono poi Nexi (+3,28%) e Iveco (+2,46%) insieme a Italgas (+2,2%), StM (+2,18%) e Amplifon (+2,12%). Sale anche Tim (+1,98%) con Berenberg che vede un miglioramento delle prospettive delle società di Tlc europee. Sul fronte opposto del listino Moncler (-2%) Buzzi (-1,85%) e Unipol (-1,83%). Vendite poi tra i bancari su Mps (-1,39%) che ha riunito il cda per l'aumento al servizio sull'offerta per Mediobanca (-1,24%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude sulla parità con in luce Leonardo, Nexi

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

Borse europee, partenza debole: spread Btp/Bund ancora in contrazione a 92 punti base. sulla parità -0,1% sulla parità +0,2% A Milano acquisti su #Stellantis +1,4%, Tenaris +0,6%, Tenaris +0,6%. Vendite su Brunello Cucinelli -0,6%, Unipol -0,4 Vai su X

