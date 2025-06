Borsa | l' Europa si indebolisce tiene solo Francoforte

Le borse europee attraversano un momento di incertezza, con Francoforte che regge il passo e il resto del continente in lieve calo. Dopo l’avvio positivo di Wall Street, le tensioni sul mercato si concentrano su tecnologia e energia, mentre il petrolio continua a muoversi in modo variabile. In questo scenario, solo la piazza tedesca sembra mantenere stabilità , aprendo uno scenario complesso per gli investitori. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se questa fase di volatilità continuerà o si stabilizzerà .

Borse europee in flessione dopo l'avvio di Wall Street che, però, non risente della contrazione oltre le attese dell'economia Usa. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, è piatto con le vendite che interessano il tech mentre sono poco mossi i finanziari e crescono piano i titoli legati all'energia. Il gas perde oltre 2 punti percentuali, con i contratti Ttf che ad Amsterdam restano su quota 34,6 euro al megawattora. Il petrolio è in rialzo con il wti che sale dello 0,9% a 65,5 dollari mentre il brent è oltre i 68 dollari al barile (+0,75%). L' euro resta sui massimi dal 2021 con la moneta unica che scambia a 1,1714 con il dollaro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa si indebolisce, tiene solo Francoforte

In questa notizia si parla di: borsa - europa - indebolisce - tiene

Borsa: l'Europa parte piatta, Londra -0,1% - I mercati azionari europei si presentano incerti all'apertura, con Madrid che segna un lieve guadagno dello 0,3%.

Borsa: l'Europa si indebolisce, tiene solo Francoforte; Borsa: Europa tiene con calo inflazione Usa, Milano (+0,2%) al traino delle utility; Borsa: l'Europa si indebolisce, da Bce lente sull'effetto dazi.

Borsa: l'Europa si indebolisce, tiene solo Francoforte - Borse europee in flessione dopo l'avvio di Wall Street che, però, non risente della contrazione oltre le attese dell'economia Usa. Lo riporta ansa.it

Borsa: l'Europa in rialzo con la difesa, dollaro in caduta - Le Borse europee proseguono in rialzo, in linea con l'andamento dei future di Wall Street. Riporta msn.com