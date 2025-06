Borsa | l' Europa si indebolisce tiene solo Francoforte

Le borse europee mostrano segni di debolezza, con solo Francoforte a tenere alta la bandiera grazie alla sua resilienza. Dopo l’avvio contrastato di Wall Street, che non risente della sorpresa negativa sull’economia USA, gli investitori si concentrano sui settori più vulnerabili, come il tech, mentre energia e materie prime si muovono in modo divergente. In questo scenario, il petrolio e il gas forniscono spunti interessanti per le prossime mosse di mercato.

Borse europee in flessione dopo l'avvio di Wall Street che, però, non risente della contrazione oltre le attese dell' economia Usa. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, è piatto con le vendite che interessano il tech mentre sono poco mossi i finanziari e crescono piano i titoli legati all' energia. Il gas perde oltre 2 punti percentuali, con i contratti Ttf che ad Amsterdam restano su quota 34,6 euro al megawattora. Il petrolio è in rialzo con il wti che sale dello 0,9% a 65,5 dollari mentre il brent è oltre i 68 dollari al barile (+0,75%). L' euro resta sui massimi dal 2021 con la moneta unica che scambia a 1,1714 con il dollaro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa si indebolisce, tiene solo Francoforte

