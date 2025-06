Borsa | l' Europa sale e attende Wall Street Milano +0,1%

Le Borse europee si tingono di verde, sospinte dall'ottimismo in attesa dell'apertura di Wall Street, dove i future prospettano ulteriori rialzi. Gli investitori restano cauti ma fiduciosi, monitorando attentamente le mosse sui dazi in vista della scadenza del 9 luglio, mentre il dollaro perde terreno a favore dell'euro e della sterlina. L'indice Stoxx 600 avanza dello 0,3%, con Francoforte e Londra tra gli altri in netta crescita. Il mercato resta quindi pronto a reagire alle prossime novità ...

Le Borse europee sono positive mentre si guarda all'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. I mercati guardano con grande attenzione alle prossime mosse sul fronte dei dazi, in vista del 9 luglio, quando scade la sospensione decisa da Donald Trump. Sul fronte valutario il dollaro continua a perdere terreno, con l' euro che sale a 1,1720 e la sterlina a 1,3743. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,3%. Bene Francoforte (+0,8%), Londra, Parigi e Madrid (+0,3%) e Milano (+0,1%). I principali listini sono sostenuti dal comparto della difesa (+1,9%), dopo l'accordo per aumentare le spese al 5%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa sale e attende Wall Street, Milano +0,1%

In questa notizia si parla di: sale - wall - street - borsa

Borsa: Europa brillante, sale Wall Street, Milano +1,25% - Le borse europee si illuminano di ottimismo nell’ultima seduta della settimana, trainate da voci positive sul fronte nucleare iraniano e un Wall Street in risalita.

#ULTIMORA | #Borsa: Europa brillante, sale Wall Street, Milano +1,25% Ottimismo dopo la disponibilità dell'Iran ad accordo su nucleare - Ultima ora - http://Ansa.it - #ANSA Vai su X

Sempre più connessi, ma sempre più soli: secondo i dati dello State of the Global Workplace 2024 di Gallup, il 20% dei lavoratori sperimenta solitudine quotidianamente, un dato che sale al 25% tra chi lavora interamente da remoto e che riguarda soprattutto g Vai su Facebook

Borsa: l'Europa sale e attende Wall Street, Milano +0,1%; Wall Street debole. Sale l'attesa per la Federal Reserve; Borsa: l'Europa resta tonica dopo Wall Street, Milano +1,6%.

Borsa: l'Europa sale e attende Wall Street, Milano +0,1% - Le Borse europee sono positive mentre si guarda all'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. Come scrive ansa.it

Borsa: l'Europa resta tonica dopo Wall Street, Milano +1,6% - Mercati azionari del Vecchio continente sempre in rialzo dopo l'avvio di Wall Street: la Borsa migliore è di qualche frazione quella di Milano che sale dell'1,6%, seguita da ... Riporta msn.com