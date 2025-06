Borsa | l' Europa in rialzo con la difesa dollaro in caduta

Le borse europee continuano a salire, spinte dai future di Wall Street e da un dollaro in calo. Dopo aver smorzato le tensioni in Medio Oriente, gli investitori si concentrano sui dazi americani in vista della scadenza del 9 luglio. La debolezza del dollaro favorisce l'euro, che si rafforza a 1,1732, e la sterlina a 1,3752. L'indice Stoxx 600 guadagna lo...

Le Borse europee proseguono in rialzo, in linea con l'andamento dei future di Wall Street. Dopo l'attenuarsi delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, l'attenzione torna sui dazi americani, in vista della scadenza del 9 luglio, data in cui scade la sospensione decisa da Donald Trump. In questo frangente il dollaro si indebolisce sulle principali valute, con l' euro che sale a 1,1732 e la sterlina a 1,3752. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,2%. Bene Francoforte (+0,8%) e Madrid (+0,4%). Positive anche Londra e Parigi (+0,1%). I listini sono sostenuti dagli acquisti sulle utility (+0,7%), con il prezzo del gas che scende del 2% a 34,67 euro al megawattora.

