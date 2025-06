Borsa | l' Europa apre in rialzo si guarda a mosse Usa sui dazi

Le borse europee aprono in forte rialzo, trainate dall’ottimismo sulla stabilità geopolitica e dalle attese sulle mosse degli Stati Uniti sui dazi. Con la tregua tra Iran e Israele che riduce le tensioni internazionali e il Consiglio europeo in agenda fino al 27 giugno, gli investitori sono pronti a cogliere nuove opportunità di mercato. Una giornata che promette volatilità e potenziali sorprese, lasciando intravedere un clima di fiducia crescente.

Le Borse europee avviano la seduta in rialzo. Con la tregua tra Iran e Israele e l'apparente calma sul fronte geopolitico, l'attenzione si sposta sulle mosse degli Stati Uniti sul fronte dei dazi. Sotto i riflettori anche il consiglio europeo che si terrà fino al 27 giugno. In rialzo Francoforte (+0,47%), Parigi (+0,38%) e Londra (+0,07%).

