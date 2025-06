Borsa | l' Europa apre in rialzo si guarda a mosse Usa sui dazi

Le Borse europee aprono in rialzo, rafforzate dalla tregua tra Iran e Israele e da un clima di calma geopolitica. Gli occhi sono puntati sulle mosse degli Stati Uniti sui dazi, mentre il consiglio europeo in programma fino al 27 giugno promette di essere un appuntamento cruciale. Con Francoforte, Parigi e Londra tutte in crescita, l'orizzonte si illumina di opportunità e sfide da affrontare.

Le Borse europee avviano la seduta in rialzo. Con la tregua tra Iran e Israele e l'apparente calma sul fronte geopolitico, l'attenzione si sposta sulle mosse degli Stati Uniti sul fronte dei dazi. Sotto i riflettori anche il consiglio europeo che si terrà fino al 27 giugno. In rialzo Francoforte (+0,47%), Parigi (+0,38%) e Londra (+0,07%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa apre in rialzo, si guarda a mosse Usa sui dazi

In questa notizia si parla di: rialzo - mosse - dazi - borsa

Borse europee in rialzo tra colloqui Russia-Ucraina e mosse di Trump sui dazi - Le Borse europee segnano un rialzo in attesa dei colloqui tra Russia e Ucraina, mirati a risolvere il conflitto.

Translate postBorse europee in rialzo spinte dallo stop ai dazi. L'andamento dei mercati #ANSA Vai su X

Titolo in rialzo in scia alle rivelazioni di Milano Finanza sul patto siglato dalla holding attivista che coinvolge il 30% del capitale Vai su Facebook

Borsa: l'Europa apre in rialzo, si guarda a mosse Usa sui dazi; Borsa: l'Europa apre in rialzo, si guarda a mosse Usa sui dazi; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rialzo (+1,2%) Sul podio Unicredit, Prysmian e Tim. Male le utilities.

Borsa: l'Europa apre in rialzo, si guarda a mosse Usa sui dazi - Con la tregua tra Iran e Israele e l'apparente calma sul fronte geopolitico, l'attenzione si sposta sulle mosse degli Stati Uniti sul fronte dei dazi. Scrive ansa.it

Borsa: l'Europa contrastata guarda alle mosse sui dazi - MSN - Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 110 punti, con il tasso del decennale italiano che scende al 3,61%. Riporta msn.com