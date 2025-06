Borsa Illimity decolla con lo scioglimento del patto Opas di Ifis verso il traguardo

La borsa Illimity prende il volo grazie allo scioglimento del patto OPAS di Ifis, spinta dagli analisti di Intermonte che vedono in questa mossa una notizia positiva. Con piĂą partecipanti pronti a cedere le proprie quote, aumenta la probabilitĂ di raggiungere la soglia del 66,67%, aprendo nuove opportunitĂ e segnando un passo deciso verso il traguardo.

Per gli analisti di Intermonte, lo scioglimento del patto di consulatazione di Illimity è "una notizia positiva per l'andamento dell'offerta", in quanto "almeno parte dei partecipanti potrĂ consegnare le proprie quote, aumentando la probabilitĂ di raggiungimento della soglia del 66,67%”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Borsa, Illimity decolla con lo scioglimento del patto. Opas di Ifis verso il traguardo

